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Советник главы Крыма Олег Крючков: Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета

, 10:10

Советник главы Крыма Олег Крючков: Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета
Вышка сотовой связи, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Олег Крючков, являющийся советником руководителя Республики Крым.

«Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, РИА Новости указало на то, что с 1 мая в Херсонской области, освобожденной от украинских националистов, начинает действовать рублевая зона.

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