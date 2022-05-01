Советник главы Крыма Олег Крючков: Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета

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1 мая 2022, 10:10

Вышка сотовой связи, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Олег Крючков, являющийся советником руководителя Республики Крым.

«Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, РИА Новости указало на то, что с 1 мая в Херсонской области, освобожденной от украинских националистов, начинает действовать рублевая зона.