Журналист RT Саргон Хадая о боях в Попасной: «Силы ЛНР разгромили нацистов и неуклонно движутся вперед»

Корреспондент телевизионного канала RT Саргон Хадая рассказал о боестолкновениях между Народной милицией ЛНР и украинскими подразделениями на территории города Попасная в Донбассе.
«Силы ЛНР разгромили нацистов и неуклонно движутся вперед. Повсюду слышны звуки обстрелов. Четко виден дым от разорвавшихся снарядов. Передовые позиции сил Народной милиции подвергаются обстрелам», — процитирован журналист в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».
Как сообщалось ранее в воскресенье, корреспондент Мурад Газдиев проинформировал, что на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе боевики держат в заложниках до тысячи срочников Вооруженных сил Украины и гражданских лиц.