Журналист RT Саргон Хадая о боях в Попасной: «Силы ЛНР разгромили нацистов и неуклонно движутся вперед»

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1 мая 2022, 20:29 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Корреспондент телевизионного канала RT Саргон Хадая рассказал о боестолкновениях между Народной милицией ЛНР и украинскими подразделениями на территории города Попасная в Донбассе.

«Силы ЛНР разгромили нацистов и неуклонно движутся вперед. Повсюду слышны звуки обстрелов. Четко виден дым от разорвавшихся снарядов. Передовые позиции сил Народной милиции подвергаются обстрелам», — процитирован журналист в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее в воскресенье, корреспондент Мурад Газдиев проинформировал, что на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе боевики держат в заложниках до тысячи срочников Вооруженных сил Украины и гражданских лиц.