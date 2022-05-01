Журналист RT Газдиев: на «Азовстали» боевики держат в заложниках до тысячи срочников ВСУ и гражданских, которым не дают сдаться

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1 мая 2022, 20:08 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе боевики держат в заложниках до тысячи срочников Вооруженных сил Украины и гражданских, которым не дают сдаться. Об этом проинформировал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев.

«На “Азовстали” боевики держат в заложниках до тысячи срочников ВСУ и гражданских, которым они не дают сдаться», — приведены слова журналиста в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

В процитированном посте отмечается, что украинские нацбатальоны на «Азовстали» блокированы с северной стороны войсками России, бойцами ДНР и чеченскими добровольцами, с южной пропускной предприятия — снайперами, пехотой и тяжелой техникой.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал, что город Попасная в Донбассе скоро будет полностью освобожден от украинских сил.