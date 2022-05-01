Журналист RT Газдиев: на «Азовстали» боевики держат в заложниках до тысячи срочников ВСУ и гражданских, которым не дают сдаться

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе боевики держат в заложниках до тысячи срочников Вооруженных сил Украины и гражданских, которым не дают сдаться. Об этом проинформировал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев.
«На “Азовстали” боевики держат в заложниках до тысячи срочников ВСУ и гражданских, которым они не дают сдаться», — приведены слова журналиста в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».
В процитированном посте отмечается, что украинские нацбатальоны на «Азовстали» блокированы с северной стороны войсками России, бойцами ДНР и чеченскими добровольцами, с южной пропускной предприятия — снайперами, пехотой и тяжелой техникой.
Как сообщалось ранее сегодня, глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал, что город Попасная в Донбассе скоро будет полностью освобожден от украинских сил.