Кадыров: город Попасная в Донбассе скоро будет полностью освобожден от украинских сил

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1 мая 2022, 19:41

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Город Попасная в Донбассе скоро будет полностью освобожден от украинских сил. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Наш дорогой брат Даниил Мартынов вместе с бойцами чеченского спецназа зачищает город от нацистских недобитков. Скоро весь город будет свободным. Люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами», — говорится в публикации Кадырова.

Как сообщалось ранее в воскресенье, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Реджеп Эрдоган продолжает прилагать усилия по организации встречи российского лидера Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.