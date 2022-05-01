Кадыров: город Попасная в Донбассе скоро будет полностью освобожден от украинских сил

Город Попасная в Донбассе скоро будет полностью освобожден от украинских сил. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Наш дорогой брат Даниил Мартынов вместе с бойцами чеченского спецназа зачищает город от нацистских недобитков. Скоро весь город будет свободным. Люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами», — говорится в публикации Кадырова.
Как сообщалось ранее в воскресенье, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Реджеп Эрдоган продолжает прилагать усилия по организации встречи российского лидера Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.