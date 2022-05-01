Оппозиция Армении анонсировала в понедельник «масштабные акции неповиновения»

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1 мая 2022, 19:09 Источник: ТАСС

Протесты в Армении, Ani Djaferian/globallook.com

Объединенная оппозиция Армении заявила о намерении начать в понедельник масштабные акции неповиновения, цель которых — добиться отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Массовые акции протеста проходят в стране с 25 апреля. В них участвуют сторонники блока «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна, Республиканской партии Армении и парламентского блока «Честь имею».

1 мая в столице Армении прошел многотысячный митинг, после которого было решено не расходиться и ночевать на площади в центре Еревана.

«Мы все останемся на площади Франции, через некоторое время здесь установят палатки. Завтра утром в 08:30 [07:30 мск] мы начинаем масштабные акции неповиновения <...> Через несколько дней мы добьемся отставки Никола Пашиняна», - сказал, обращаясь к участникам митинга вице-спикер армянского парламента Ишхан Сагателян.



