В Ереване проходит автопробег противников Пашиняна

В центре Еревана проходит автопробег противников премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.
В столице Армении проходит автопробег, цель которого добиться отставки правительства. Машины проезжают через площадь Республики около здания правительства, участники акции скандируют оппозиционные лозунги.
Сообщается, что и в других районах Еревана прошли акции оппозиции.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 19 апреля, пригласил главу РФ Владимира Путина посетить Ереван во второй половине года.