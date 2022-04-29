В Ереване проходит автопробег противников Пашиняна

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29 апреля 2022, 14:00 Источник: РИА Новости

Carsten Reisinger/imageBROKER.com, globallookpress.com

В центре Еревана проходит автопробег противников премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице Армении проходит автопробег, цель которого добиться отставки правительства. Машины проезжают через площадь Республики около здания правительства, участники акции скандируют оппозиционные лозунги.

Сообщается, что и в других районах Еревана прошли акции оппозиции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 19 апреля, пригласил главу РФ Владимира Путина посетить Ереван во второй половине года.