Пашинян пригласил Путина посетить Ереван во второй половине года

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19 апреля 2022, 20:10 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 19 апреля, пригласил главу РФ Владимира Путина посетить Ереван во второй половине года в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В совместном заявлении Владимира Путина и Никола Пашиняна по итогам переговоров в Ново-Огарево отмечается, что приглашение было принято. Стороны выразили уверенность в том, что встреча, которая состоялась сегодня в Москве, будет способствовать укреплению многогранного привилегированного союзничества РФ и Армении.

Армянский премьер выразил президенту России признательность за теплый прием.