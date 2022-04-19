Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией находятся на очень высоком уровне

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19 апреля 2022, 18:00 Источник: ТАСС

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 19 апреля, заявил, что отношения между Ереваном и Москвой находятся на очень высоком уровне.

Никол Пашинян отметил, что его визит в Москву приурочен к тридцатилетию дипломатических отношений между Арменией и Россией.

Политик уточнил, что Ереван и Москва постоянно находятся в контакте, а повестка двухсторонних связей является очень насыщенной и разнообразной – она, в частности, включает в себя вопросы экономики, культуры и сотрудничества в военно-технической сфере.