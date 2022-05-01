Жительница Литвы рассказала случай, как беженец из Украины отказался оплатить ремонт своего автомобиля в автосервисе

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1 мая 2022, 12:21 Источник: МК

Вильнюс, Литва, фото: pixabay.com

Жители стран Евросоюза рассказывают о поведении беженцев из Украины, многим европейцам оно не нравится. Жительница Вильнюса поделилась историей, как один мужчина, приехавший в страну из Украины, отказался платить за ремонт своей дорогой машины в частном автосервисе.

По словам женщины, в автосервис украинский беженец приехал на своем хорошем автомобиле поменять детали. Специалисты сделали все необходимое, а он отказался платить за услугу, ссылаясь на то, что он беженец. Свидетельница этой истории отметила, что украинец обратился в частный автосервис, а местным автомеханикам тоже нужно на что-то жить.

Мужчине объяснили, что, если у них нет возможностей содержать свою машину, можно ездить на общественном транспорте, который для беженцев сейчас бесплатный. Приехавшие по вызову сотрудники полиции не стали разбираться с этой ситуацией.

Жительница Литвы рассказала, что местные жители очень сплотился на идее помощи украинцам. Для беженцев собирают одежду, деньги, их размещают в своих квартирах. В Вильнюсе мест для размещения беженцев не осталось, поэтому их расселяют в пригородах столицы и других городах.

В Италии местные жители возмущаются появлением в популярных туристических городах беженцев из Украины на элитных автомобилях. Итальянский блогер Катерина Сантони рассказала, что тема получающих пособие от Евросоюза по 60 евро в сутки беженцев из Украины с автомобилями Lexus активно обсуждалась в чатах жителей городков Тосканы.