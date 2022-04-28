Блогер из Тосканы рассказала о появлении в популярных туристических городах Италии «беженцев» из Украины на элитных автомобилях

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28 апреля 2022, 18:46

город Флоренция, фото: pixabay.com

Жители Италии возмущаются появлением в популярных туристических городах украинских «беженцев» на элитных автомобилях. Итальянский блогер Катерина Сантони рассказала, что тема получающих пособие от Евросоюза по 60 евро в сутки беженцев из Украины с автомобилями Lexus активно обсуждалась в чатах жителей городков Тосканы.

Блогер лично убедилась, отправившись к отелю в центре своего города, где поселили украинских «беженцев». Итальянка действительно увидела Lexus и другие дорогие автомобили украинских беженцев.

Девушка обратила внимание, что если ранее на заработки в Италию приезжали в основном женщины, а теперь появились мужчины. Катерина Сантони также заметила, что по законам Украины мужчины в возрасте от 18 и до 60 лет не имеют права покидать страну.

Еще пользователи соцсетей в Италии думают, почему украинцы не продают свои дорогие автомобили, чтобы содержать себя. Сантони на YouTube-канале «Закон и порядок в США» рассказала, что город, в котором она живет, весь работает на туризм. Но появились и стоят Lexus. По ее словам, люди возмущаются, почему они должны эта авто содержать.

Сантони говорит, что жители города позвонили мэру, а он ответил - ему приходят распоряжения сверху.

В Италии повышаются цены, местные жители возмущаются по этому поводу и раздражаются из-за машин, которые им приходится содержать. А многие местные жители сами очень тяжело живут. Блогер поделилась, что она попыталась сфотографировать машины беженцев, но украинку это разозлило, и она напала на Катерину. Сантони обратилась в местную полицию. Стражи порядка рекомендовали ей подробно описать ситуацию с украинскими беженцами в этом городе.

Еще итальянцы заметили, как агрессивно относятся украинцы к русскоговорящим, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».