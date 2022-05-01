Минобороны России показало на видео пуск ракет по украинским военным объектам вертолетами Ка-52 с дистанции более пяти километров

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1 мая 2022, 09:55

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны России продемонстрировало на видео пуск ракет по украинским военным объектам вертолетами Ка-52 с дистанции свыше пяти километров. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны публикует кадры ударов российских вертолетов Ка-52 по военным объектам ВСУ. Экипажи выполнили пуски ракет с дистанции более 5 км, уничтожив пункт управления националистов и украинскую бронетехнику», — прокомментировал выложенное видео TG-канал.

Как сообщалось ранее в воскресенье, японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио и Вьетнам призывают к немедленному прекращению огня на территории Украины.