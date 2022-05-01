Японский премьер Кисида: Токио и Вьетнам призывают к немедленному прекращению огня на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

1 мая 2022, 08:55

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, POOL / globallookpress.com

Токио и Ханой призывают к немедленному прекращению огня на украинской территории. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал руководитель японского правительства Фумио Кисида.

«Япония и Вьетнам призывают к немедленному прекращению огня на Украине, а также выступают против ударов по мирным гражданам, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, немецкое DPA проинформировало, что Германия поддерживает планы Европейского союза по введению эмбарго на импорт нефти, добываемой в РФ.