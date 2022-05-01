Мининфраструктуры Украины издало приказ о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон

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1 мая 2022, 08:43 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Киевские власти намерены закрыть четыре порта на Черном и Азовском морях. Приказ о закрытии морских портов Херсон, Бердянск, Мариуполь и Скадовск издало Министерство инфраструктуры Украины.

В воскресенье информацию о приказе украинских властей закрыть морские гавани распространило агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры Украины.

В указе объясняется, что порты нужно закрыть в связи с "невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных работ, обеспечение соответствующего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины". В документе отмечается, что порты закрыты "до восстановления контроля украинской стороной".

Мининфраструктуры Украины 21 марта заявило, что порты Мариуполь, Бердянск, Скадовск и Херсон закрыты для захода и выхода судов из-за спецоперации России.

30 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в семи портах - Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе, Южном и Мариуполе заблокированы 75 судов из 17 государств.

Как отметил Мизинцев, Киев уклоняется от взаимодействия с их представителями и компаний-судовладельцев в решении вопросов безопасного выхода кораблей.

Военные следователи Следственного комитета РФ обнаружили гражданское судно, которое было затоплено украинскими боевиками в акватории моря недалеко от порта в Мариуполе.