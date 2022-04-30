Вооруженные силы Швеции сообщили о нарушении воздушного пространства страны самолетом РФ

Вооруженные силы Швеции утверждают, что в ночь на пятницу российский самолет на короткое время нарушил воздушное пространство страны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу.
В документе говорится, что принадлежащий России самолет типа Ан-30 на короткое время нарушил воздушное пространство Швеции.
«Самолет находился к востоку от Борнхольма, а затем летел в сторону шведской территории», - сказано в пресс-релизе.
Сообщается, что за передвижением судна следили шведские истребители — они сфотографировали самолет-нарушитель.
Ранее стало известно, что премьер Швеции Магдалена Андерссон намерена в конце июня подать заявку на вступление страны в НАТО.