Вооруженные силы Швеции сообщили о нарушении воздушного пространства страны самолетом РФ

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30 апреля 2022, 22:55 Источник: ТАСС

Самолет, MOD Russia/globallook.com

Вооруженные силы Швеции утверждают, что в ночь на пятницу российский самолет на короткое время нарушил воздушное пространство страны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу.

В документе говорится, что принадлежащий России самолет типа Ан-30 на короткое время нарушил воздушное пространство Швеции.

«Самолет находился к востоку от Борнхольма, а затем летел в сторону шведской территории», - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что за передвижением судна следили шведские истребители — они сфотографировали самолет-нарушитель.

Ранее стало известно, что премьер Швеции Магдалена Андерссон намерена в конце июня подать заявку на вступление страны в НАТО.