РИА Новости: премьер Швеции Андерссон собирается в конце июня подать заявку на вступление страны в НАТО

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13 апреля 2022, 13:28

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Магдалена Андерссон, руководитель правительства Швеции, собирается в конце июня подать заявку на вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом информирует, ссылаясь на местные издания, РИА Новости.

«Премьер Швеции намерена в конце июня подать заявку на вступление страны в НАТО», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит признаков пересмотра Москвой своих планов по Украине. По словам Столтенберга, альянс должен заниматься усилением обороны и подготовкой длительных ограничительных мер.