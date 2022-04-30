МИД Дании подтвердил гибель датского наемника, воевавшего в составе украинского иностранного легиона

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30 апреля 2022, 20:58 Источник: ТАСС

Флаг Дании, Ilya Galakhov/globallook.com

Министерство иностранных дел Дании подтвердило информацию о гибели в Украине 25-летнего гражданина страны, который принимал участие в боевых действиях в составе украинского иностранного легиона. Об этом в субботу рассказал датский канал TV2.

МИД не стал раскрывать детали — только сообщил телеканалу в ответ на его запрос, что семья легионера опознала его и считает умершим.

«Министерство должно соблюдать конфиденциальность в личных делах и не может раскрывать какие-либо детали», - говорится в ответе.

Между тем сам телеканал предпринял собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что погибший воевал в Украине составе иностранного легиона с начала марта. Всего там было порядка ста наемников из Дании.