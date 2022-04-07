Датский наемник рассказал о расправах ВСУ с российскими пленниками

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7 апреля 2022, 22:44

ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Украинские солдаты издеваются и убивают российских военнопленных, случаев таких множество. О чём сообщил наёмник из Дании, который воюет на стороне Украины. Сообщает местный телеканал TV2.

Комбатант сообщил, что военные ВСУ и тербатов казнят взятых в плен российских военнослужащих. Сам наёмник считает это военным преступлением и заявляет, что сам в подобных расправах не участвовал.

«Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают», − заявил он в разговоре с журналистом. Датчанин успел познакомиться с несколькими российскими пленниками, которых в последствии казнили.

В конце марта стало известно, что факты пыток над российскими военнопленными, имевшие место на Украине, обеспокоили Красный Крест России. Внутри организации решили призвать к прекращению военных преступлений.

Отметим, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал провести расследования всех фактов убийства солдатами ВСУ пленников. Также он считает необходимым провести международное расследование всех событий на Украине.