Le Figaro: приютившие украинских беженцев французы заявляют, что «доведены до предела»

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30 апреля 2022, 10:28 Источник: РИА "Новости"

беженцы, Vaclav Salek/CTK

Издание Le Figaro в субботу выпустило материал, в котором сообщается, что многие граждане Франции, которые ранее приняли у себя беженцев из Украины, начинают испытывать изнурение и разочарование.

Сейчас государственное пособие в размере 426 евро в месяц получают около 70 тысяч украинских беженцев во Франции, но данных средств зачастую недостаточно для жизни. Французы, которые приютили у себя граждан Украины, за свою помощь не получают каких-либо выплат.

В частности, жительница города Тур, мать четырех детей Софи Ажье предоставила семье из Украины с двумя детьми студию, которая находится рядом с ее домом. Женщина также дала им одежду, предметы первой необходимости и продукты. Француженка уточнила, что понимала – она помогает безвозмездно, однако не предполагала, что ей придется тратить на этот процесс "бесконечные средства и время".

Ажье заметила, что местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, поэтому гражданке Франции приходится самой постоянно звонить в муниципалитет и департамент.

Житель Бордо Жан-Мишель Алликс в середине марта предоставил пятерым украинцам свою квартиру площадью 95 квадратных метров. Француз заявил, что это привело к увеличению его трат с 300 до 1 600 евро ежемесячно. Мужчина признался, что отказался от семейной и общественной жизни, поскольку чувствует себя перегруженным, мало спит и ощущает, что "доведен до предела".