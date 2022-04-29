Cилы ДНР за сутки ликвидировали 26 украинских националистов

Аргументы Недели → В мире 13+

29 апреля 2022, 21:16

vk.com/dnr_online_su

Силы Донецкой народной республики ликвидировали 26 украинских националистов и военную технику ВСУ за сутки.

Представитель Народной милиции ДНР в пятницу, 29 апреля, уточнил, что с начала суток военнослужащие республики уничтожили 26 украинских националистов, восемь огневых точек, одну БМП и один бронетранспортёр.

Также захвачены две 122-мм гаубицы Д-30 и два грузовых автомобиля. Информация опубликована в Telegram-канале НМ ДНР.

Российские войска начали специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации "защиту жителей республик Донбасса, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Журнал Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона в пятницу пишет, что США направили Украине 100 из 700 запланированных для поставки беспилотников Switchblade и более 60 процентов от 90 гаубиц.

Пользоваться ими украинских военных обучают американские инструкторы в Европе.