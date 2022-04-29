Foreign Policy: США направили Украине 100 беспилотников Switchblade и 50 гаубиц

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29 апреля 2022, 20:49 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Журнал Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного представителя американского Минобороны в пятницу пишет, что США направили Украине 100 из 700 запланированных для поставки беспилотников Switchblade и более 60 процентов от 90 гаубиц.

Представитель Пентагона раскрыл журналистам издания, что на территории Европы американские инструкторы обучают сто украинских военных пользоваться гаубицами. 15 украинцев проходят обучение по обращению с радарами Q64.

За последние сутки в европейский регион поступили 20 партий вооружения для Украины, в том числе 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, бронежилеты, шлемы. Как ожидается, в последующие сутки США отправят в Европу десяток авиарейсов с грузом беспилотников Phoenix Ghost и 155-миллиметровых снарядов для Украины. Всего Украина должна получить 121 беспилотник Phoenix Ghost, работать с которыми украинских военных еще не обучали.

Представитель Пентагона добавил, что США направляют Украине оборудование для усиления киберзащиты.

Инсайдер особо отметил, что США не ведут переговоров с киевскими властями о возможной передаче Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot или противоракетных комплексов THAAD.