Жителям соседних с Россией Сумской и Черниговской областей запретили находиться возле границы

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29 апреля 2022, 18:48 Источник: РБК

Украинский пограничник, Serhii Hudakukrinform/globallook.com

В двух областях Украины, соседствующих с Россией, введены запреты на перемещение граждан в приграничной зоне. Об этом сообщило в пятницу агентство УНИАН со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

Ограничительные меры вводятся в Сумской и Черниговской областях. По словам спикера, гражданам запрещается находиться на территории 1 км от границы с Россией. Кроме того, вводится запрет на перемещение в ночное время «на территории местности приграничных контролируемых районов до 20 км». Нахождение в этих зонах возможно только «по предварительному согласованию с пограничниками».

В начале военной спецоперации Минобороны РФ сообщало о блокировании городов Сумы и Чернигов. Однако после стамбульских договоренностей на переговорах России и Украины российские войска покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.