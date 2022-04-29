Глава Крыма Аксёнов: бахвалящихся в соцсетях украинских «националистов» проведут по Мариуполю на цепи

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29 апреля 2022, 16:48

Сергей Аксенов, фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинские националисты, заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, записывающие там видео и распространяющие видеозаписи, будут отвечать за все содеянное.

Украинские боевики каждый день публикуют видео с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Они просили об эвакуации в Турцию. В сети появилось видеообращение командира 36-й украинской бригады морской пехоты Сергея Волынского к мировым лидерам, дипломатам, папе Римскому.

Глава Крыма подчеркнул, что никто из националистов от ответственности не уйдет. "Все эти "герои", которые сегодня бахвалятся в социальных сетях, их будут на цепи вести по Мариуполю", – заявил Аксёнов.

Глава Крыма написал в своём Telegram-канале, "цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены и достигнуты в любом случае".

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сдаться обратившегося к "мировым лидерам" с просьбой выпустить заблокированных на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе командира морпехов.