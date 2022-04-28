Кадыров призвал сдаться обратившегося к «мировым лидерам» с просьбой выпустить заблокированных на «Азовстали» командира морпехов

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28 апреля 2022, 19:51 Источник: РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал сдаться обратившегося к "мировым лидерам" с просьбой выпустить заблокированных на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе командира 36-й украинской бригады морской пехоты Сергея Волынского.

В сети появилось видеообращение Волынского, где командир украинских морпехов сообщает, что вместе с военными и гражданскими находится на территории "Азовстали". Волынский сказал, что он призывал мировых лидеров, дипломатов, папу Римского, чтобы их услышали и применили к ним "процедуру экстракшн", как это было в 1940 году в Дюнкерке с окруженными британскими и французскими войсками.

Глава Чечни опубликовал в Telegram-канале аудиозапись и сказал, что какой-то непонятный командир "он всех обвиняет и вспоминает сороковые годы". Кадыров отметил, что он как "крыса, забежал и не может вылезти", и из-за этого не может никто выйти. Глава Чечни напомнил, что российские военные предоставляют гуманитарные коридоры. "Из-за него там находятся раненые. О чем он говорит, о чем думает?" - возмущен Кадыров. Глава Чечни обратился к записавшему видеообращение командиру украинских морпехов: "Выйди, сдайся. Если не хочешь сдаться, давайте выпустим мирных жителей и раненых. Россия обеспечит их всеми необходимыми вещами и медикаментами".