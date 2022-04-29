ГБР Украины разыскивает 11 тысяч граждан России для проведения «фильтрационных мероприятий»

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29 апреля 2022, 15:23 Источник: ТАСС

Глава ГБР Украины Алексей Сухачев, Volodymyr Tarasov/globallook.com

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) разыскивает порядка 11 тысяч россиян, которые до начала военной спецоперации въехали на территорию страны и не покинули ее. Об этом рассказал в пятницу в интервью агентству «Украинские новости» глава ГБР Алексей Сухачев.

По его словам, российские граждане разыскиваются для «проведения фильтрационных мероприятий». Что под собой подразумевают такие «мероприятия», Сухачев не уточнил.

Директор ГБР рассказал, что с 1 декабря 2021 по 23 февраля 2022 года в Украину въехало более 11 тысяч граждан России. Согласно действующему миграционному законодательству, они должны были уже покинуть страну, однако не сделали этого. Часть из этих людей, по мнению Сухачева, могли работать на российские спецслужбы.

«Поэтому сейчас совместно с СБУ и Нацполицией проводим большой объем работы по определению места нахождения этих граждан с последующим проведением соответствующих фильтрационных мероприятий», - сказал директор Государственного бюро расследований Украины.

Военная спецоперация в Украине был объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.