Шестиэтажное здание обрушилось в Китае

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29 апреля 2022, 10:38 Источник: РИА "Новости"

обломки, pixabay.com

В пятницу, 29 апреля, в городе Чанша, который находится в китайской провинции Хунань, обрушилось шестиэтажное здание. Информации о пострадавших и жертвах в результате случившегося не поступало.

Дом обрушился недалеко от медицинского института города Чанша. Общая площадь здания, о котором идет речь, достигает 800 квадратных метров. На первом этаже находились магазины, на втором располагались предприятия общественного питания, на третьем был кинотеатр, а на 4-6 этажах находилась мини-гостиница.

К настоящему моменту причины обрушения не установлены.