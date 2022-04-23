Человек погиб в результате обрушения перекрытия в строящемся здании на Варшавском шоссе

В результате обрушения в строящемся здании на Варшавском шоссе в Москве погиб один человек. Соответствующую информацию предоставил утром в субботу, 23 апреля, источник в экстренных службах.
Согласно последним данным, которые поступили в распоряжение Агентства городских новостей "Москва", в результате обрушения в здании пострадали пять человек.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице заявили, что инцидент произошел в строящемся доме номер 168 на Варшавском шоссе. Известно, что обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами.