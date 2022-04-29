Турция передаст Украине медицинскую продукцию в размере 410 наименований

Турция передаст Украине бесплатную медицинскую помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Анадолу».
Турция передаст Украине бесплатную медицинскую помощь в размере 410 наименований. Такой жест оказан в знак доброй воли и дружбы двух стран.
В материале агентства указано, что президент Турции Тайип Эрдоган уже подписал соответствующее постановление — оно опубликовано на официальном сайте правительства республики.
Уточняется, что по договору от 28 марта 2022 года между Анкарой и Киевом, Украина не имеет права передавать медицинскую помощь от Турции третьим лицам.
Ранее глава Турции Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова взять инициативу по урегулировать между Россией и Украиной.