Турция передаст Украине медицинскую продукцию в размере 410 наименований

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29 апреля 2022, 09:17 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Турция передаст Украине бесплатную медицинскую помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Анадолу».

Турция передаст Украине бесплатную медицинскую помощь в размере 410 наименований. Такой жест оказан в знак доброй воли и дружбы двух стран.

В материале агентства указано, что президент Турции Тайип Эрдоган уже подписал соответствующее постановление — оно опубликовано на официальном сайте правительства республики.

Уточняется, что по договору от 28 марта 2022 года между Анкарой и Киевом, Украина не имеет права передавать медицинскую помощь от Турции третьим лицам.

Ранее глава Турции Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова взять инициативу по урегулировать между Россией и Украиной.