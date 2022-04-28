Зеленский: Украина готова немедленно приступить к переговорам по эвакуации людей из Мариуполя

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28 апреля 2022, 22:54 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Владимир Зеленский после переговоров с генеральным секретарем Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем заявил о готовности Украины к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории металлургического комбината "Азовстали" в Мариуполе.

До визита в Киев Антониу Гутерреш находился в Москве и 26 апреля провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин рассказал генсеку ООН о ситуации в Мариуполе. "Там ситуация сложная, может быть, и трагическая. Но она простая на самом деле", - отметил российский президент. Там нет боевых действий, они закончены...

Часть вооружённых сил Украины, которая размещалась в других индустриальных районах, она сдалась в плен... Завод "Азовсталь" полностью изолирован. Я дал указание, отдал приказ не проводить там штурмовых действий", - сообщил Путин.

Президент РФ уточнил ситуацию по гуманитарным коридорам России, которые, как думал Гуттереш, не действуют. "Господин Генеральный секретарь, Вас ввели в заблуждение: эти коридоры действуют", - заявил Путин.

На пресс-конференции с Зеленским в Киеве Гутерреш рассказал, что они с президентом Украины обсудили пути продвижения в вопросе эвакуации людей с территории "Азовстали". Гутерреш назвал ситуацию в Мариуполе как кризис в кризисе.

После его выступления Зеленский заявил, что "Украина готова немедленно приступить к переговорам по эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает на поддержку ООН".