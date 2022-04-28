Власти Украины сообщили о начале планирования операции по эвакуации гражданских с «Азовстали»

После встречи президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 28 апреля, с генсеком ООН Антониу Гутерришем у киевских властей появилась надежда, что у них получится эвакуировать мирных людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Эту информацию сегодня вечером сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
Верещук рассказала о начале планирования операции по эвакуации гражданских с "Азовстали". Вице-премьер написала в своем Telegram-канале, что эвакуировать гражданских из "Азовстали" - это сейчас самая важная цель, Зеленский со своими соратниками все для этого делает.
"Президент Зеленский сегодня встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию", - написала Верещук.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал сдаться обратившегося к "мировым лидерам" с просьбой выпустить заблокированных на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе командира 36-й украинской бригады морской пехоты Сергея Волынского.