Власти Украины сообщили о начале планирования операции по эвакуации гражданских с «Азовстали»

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28 апреля 2022, 21:03 Источник: ТАСС

Вице-премьер Украины Ирина Верещук

После встречи президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 28 апреля, с генсеком ООН Антониу Гутерришем у киевских властей появилась надежда, что у них получится эвакуировать мирных людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Эту информацию сегодня вечером сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

Верещук рассказала о начале планирования операции по эвакуации гражданских с "Азовстали". Вице-премьер написала в своем Telegram-канале, что эвакуировать гражданских из "Азовстали" - это сейчас самая важная цель, Зеленский со своими соратниками все для этого делает.

"Президент Зеленский сегодня встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию", - написала Верещук.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал сдаться обратившегося к "мировым лидерам" с просьбой выпустить заблокированных на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе командира 36-й украинской бригады морской пехоты Сергея Волынского.