Foreign Policy: вооружив Украину, Запад может получить очередную неконтролируемую горячую точку

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28 апреля 2022, 20:42 Источник: РИА Новости

Последствия обстрела со стороны ВФУ Ясиноватой, фото: vk.com/dnr_online_su

Обеспечивая Украину оружием и боеприпасами, посылая в Киев своих военных, Запад может получить новую неконтролируемую горячую точку, какими считаются Ливия и Сирия и в настоящее время.

На эту тему опубликовал материал журнал Foreign Policy. Научный сотрудник программы по изучению Северной Африки и Ближнего Востока в Европейском совете по международным отношениям Тарек Мегериси полагает, что Запад был очарован романтическим образом Украины, хотя страну уличали в незаконной торговле оружием.

Эксперт отметил, что Украина и соседняя Молдавия в 2019 году фигурировали в качестве важных посредников, обеспечивавших поставки крупных партий оружия, в том числе из Турции и ОАЭ, обеим сторонам в сирийской войне, нарушая введенное ООН оружейного эмбарго.

Как считает эксперт, высокоточное оружие, которое получают ВСУ, может оказаться не в руках украинцев. По мнению Мегериси, в результате террористические группировки и другие негосударственные игроки смогут заполучить комплексы Javelin и Stinger, "как только на Украине рассеется дым".

Многие иностранные наемники, приехавшие в зону конфликта, черпают энергию в националистических установках, а некоторые — ультраправые экстремисты. Также эксперт заметил, что США и европейские страны не намерены сбавлять обороты по накачке Украины оружием. По его оценке, все это может спровоцировать долгосрочный кризис. "Поднимется новая волна внутреннего терроризма, и в самом сердце Восточной Европы появится крайне милитаризованное государство", — подытожил Мегериси.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тенденция на накачивание Украины и ряда других страны тяжелыми вооружениями является угрозой безопасности континента.