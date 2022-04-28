Песков заявил, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента

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28 апреля 2022, 13:21 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, 28 апреля, что тенденция на накачивание Украины и ряда других страны тяжелыми вооружениями является угрозой безопасности континента.

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Западу следует усилить военный потенциал Украины, Грузии и Молдавии.

Дмитрий Песков в рамках беседы с представителями средств массовой информации ранее сегодня подчеркнул, что накачивание вооружениями Украины и других стран провоцирует нестабильность на континенте.