Бен Уоллес: «Нападение Украины на российские объекты является законным»

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28 апреля 2022, 11:21

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Luka Dakskobler / globallookpress.com

Несколько дней назад глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес лишь намекал на одобрение украинских действий против России. Теперь же британский министр официально заявил, что Лондон одобряет нападение Украины на России, поскольку это соответствует международному праву. Сообщают в четверг, 28 апреля, «Известия» со ссылкой на западные СМИ.

«В соответствии с международным правом нападение Украины на российские объекты является законным», − значится в заявлении Уоллеса.

Ранее британские журналисты привели слова заместителя государственного секретаря парламента Британии по вооруженным силам Джеймса Хеппи о том, что западное вооружение, которое поставили на Украину, даже имеет необходимую для этого дальность действия.