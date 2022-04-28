Минюст ДНР: после расследования арестованы уже более 100 военнопленных ВСУ

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28 апреля 2022, 10:55

Минюст ДНР, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Pres

В Донецкой Народной Республике попали под арест уже более сотни военнопленных ВСУ, которых подозревают в серьёзных преступлениях. Такое заявление сделал в четверг, 28 апреля, министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

«Сейчас у нас после проработки следователей всплывают факты о причастности к преступлениям, и уже есть больше 100 человек, которые следствием арестованы, они уже доставлены в СИЗО. Они будут ждать своей участи и решения суда», − сказал республиканский министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Чиновник добавил, что профильные ведомства прорабатывают каждого пленного на возможность причастности к совершению преступлений против мирного населения ДНР.

Ранее сегодня стало известно, что украинские националисты попытались сорвать плановое перемирие в городе Мариуполе. На это указала Народная милиция ДНР.