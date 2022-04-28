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28 апреля 2022, 09:56

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинские националисты попытались сорвать плановое перемирие в городе Мариуполе. На это указала Народная милиция ДНР.

«Украинские националисты попытались сорвать плановое перемирие в Мариуполе. Народная милиция в очередной раз организовала режим прекращения огня в Мариуполе для выхода украинских националистов с территории завода "Азовсталь". Боевики ВСУ проигнорировали возможность беспрепятственного выхода, а также попытались сорвать перемирие», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале НМ ДНР.

Ранее сегодня сообщалось, что помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев озвучил точку зрения, согласно которой Украина хочет захватить боеприпасы с военных складов в Приднестровье.