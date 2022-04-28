Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Украина хочет захватить боеприпасы с военных складов в Приднестровье

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28 апреля 2022, 09:38 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украина хочет захватить боеприпасы с военных складов, которые находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики. Соответствующую точку зрения в беседе с РИА Новости озвучил Виталий Киселев, помощник министра внутренних дел Луганской народной республики.

«Украина хочет захватить боеприпасы со складов в Приднестровье, так как Запад не всегда поставляет нужные вооружения, считает помощник главы МВД ЛНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Херсонская область, подконтрольная российским военным, с 1 мая начнет переходить в рублевую зону.