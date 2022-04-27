Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа Польше и Болгарии

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27 апреля 2022, 14:03 Источник: Свободная пресса

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Sepp Spiegl via www.imago-images/www.imago-images.de

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом заявление российской компании «Газпром» о приостановлении поставок газа Польше и Болгарии после отказа этих европейских стран платить за российские энергоресурсы в рублях.

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовит скоординированный ответ по этой ситуации и разработает маршруты поставки газа из альтернативных источников, - сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на сообщение ТАСС

«Заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа», — так заявила глава Еврокомиссии.

Экономист Михаил Хазин уверен, что Польша поистерит, поскандалил, но будет платить за российский газ рублями.

«Газпром» сегодня, 27 апреля, прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, заранее предупредив эти страны.