Помощник Кадырова Алаудинов: под контролем украинских сил в пригороде Рубежного остается только химзавод «Заря»

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27 апреля 2022, 13:39 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Под контролем украинских сил в пригороде Рубежного остается только химический завод «Заря». Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, озвучил Апты Алаудинов, помощник руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Помощник Кадырова по силовому блоку Алаудинов рассказал, что под контролем украинских силовиков в пригороде Рубежного остается только химический завод "Заря"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что армия России уничтожила крылатыми ракетами «Калибр» в Запорожье ангары с крупной партией вооружения, поставленного Киеву Соединенными Штатами и европейскими государствами.