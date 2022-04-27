Армия РФ уничтожила «Калибрами» в Запорожье ангары с крупной партией оружия, поставленного США и европейскими странами Украине

Российская армия ликвидировала крылатыми снарядами «Калибр» в Запорожье ангары с крупной партией вооружения, поставленного киевской стороне Соединенными Штатами и европейскими государствами. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования “Калибр” на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск», — заявило Минобороны.
Ранее в среду сообщалось, что силы РФ захватили на полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения при отступлении подразделений Украины в Луганской народной республике.