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Армия РФ уничтожила «Калибрами» в Запорожье ангары с крупной партией оружия, поставленного США и европейскими странами Украине

, 11:03

Армия РФ уничтожила «Калибрами» в Запорожье ангары с крупной партией оружия, поставленного США и европейскими странами Украине
Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала крылатыми снарядами «Калибр» в Запорожье ангары с крупной партией вооружения, поставленного киевской стороне Соединенными Штатами и европейскими государствами. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования “Калибр” на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск», — заявило Минобороны.

Ранее в среду сообщалось, что силы РФ захватили на полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения при отступлении подразделений Украины в Луганской народной республике.

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