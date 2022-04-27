Минобороны России: армия РФ захватила на полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения при отступлении войск Украины в ЛНР

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27 апреля 2022, 09:41

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия захватила на полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения при отступлении войск Украины на территории Луганской народной республики. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Вооруженные силы Российской Федерации захватили на полевом складе около 1 тысяч единиц вооружения при отступлении украинских войск в ЛНР», — приведена информация, предоставленная Минобороны, в публикации, которая размещена в Telegram-канале «RT на русском».

Ранее в среду сообщалось, что западные государства договорились о расширении поставок оружия Киеву в ходе встречи министров обороны стран НАТО и союзников альянса, состоявшейся на немецкой базе Рамштайн.