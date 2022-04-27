WarGonzo: к складам ПМР в районе городка Колбасна вышла группа диверсантов

Аргументы Недели → В мире 13+

27 апреля 2022, 12:13

Боец, MOD Russia/ Globallookpress.com

На военные склады Приднестровья, которые расположены в районе населённого пункта Колбасна, пыталась прорваться группа диверсантов. Нарушителей вовремя обнаружили республиканские военные, на подходе к объекту завязалась перестрелка.

Как уточнил военкор и автор проекта WarGonzo Семён Пегов, диверсанты применяли гранатомёты, о чём сообщил источник военкоров в Приднестровье.

«Речь идет о подствольниках и боеприпасах ВОГ-25. Несколько гранат разорвались рядом с военными складами в населенном пункте Колбасна», − рассказал в сюжете военкор.

Ранее сегодня стало известно, что стрельба из стрелкового оружия в районе военных складов возле села Колбасна, расположенного на территории Приднестровья, осуществлялась с территории Украины.