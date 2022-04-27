МВД Приднестровья: стрельба из стрелкового оружия в районе военных складов возле села Колбасна велась с территории Украины

Стрельба из стрелкового оружия в районе военных складов возле села Колбасна, расположенного на территории Приднестровья, осуществлялась с территории Украины. Об этом проинформировало МВД непризнанной республики.
«Стрельба из стрелкового оружия в районе военных складов в Приднестровье велась с территории Украины», — привел данные МВД Telegram-канал ТАСС.
Также в правоохранительном ведомстве рассказали, что над складами были замечены беспилотные летательные аппараты, запущенные с украинской стороны.
Ранее сегодня сообщалось, что российская армия уничтожила крылатыми ракетами «Калибр» в Запорожье ангары с крупной партией вооружения, поставленного Киеву Соединенными Штатами и европейскими государствами.