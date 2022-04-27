МВД Приднестровья: стрельба из стрелкового оружия в районе военных складов возле села Колбасна велась с территории Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

27 апреля 2022, 11:29

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Стрельба из стрелкового оружия в районе военных складов возле села Колбасна, расположенного на территории Приднестровья, осуществлялась с территории Украины. Об этом проинформировало МВД непризнанной республики.

«Стрельба из стрелкового оружия в районе военных складов в Приднестровье велась с территории Украины», — привел данные МВД Telegram-канал ТАСС.

Также в правоохранительном ведомстве рассказали, что над складами были замечены беспилотные летательные аппараты, запущенные с украинской стороны.

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия уничтожила крылатыми ракетами «Калибр» в Запорожье ангары с крупной партией вооружения, поставленного Киеву Соединенными Штатами и европейскими государствами.