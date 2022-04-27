В МИД России назвали «странной» логику стран НАТО, поставляющих оружие Украине

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27 апреля 2022, 10:03

Mария Захарова, фото: МFA Russia/globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает "странной" логику стран-участник НАТО, поставляющих оружие Украине. Захарова в эфире радио Sputnik отметила очевидное: задача Североатлантического альянса – не достижение мира.

Дипломат заявила, что поставки западными странами вооружения и боеприпасов киевскому режиму - это не мирное военно-техническое сотрудничество, не обмен опытом, это поставки оружия в зону конфликта для продолжения кровопролития. "Это приводит к гибели людей", - подвела итог Мария Захарова.

Ранее Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава пентагона ЛЛойд Остин. Захарова назвала целью "цепочки визитов" деятелей коллективного Запада в Киев создание пропагандистского эффекта.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил о переходе Вооруженных сил Украины на натовские стандарты оружия.