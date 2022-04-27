Кулеба сообщил о переходе вооруженных сил Украины на стандарты оружия НАТО

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27 апреля 2022, 08:11 Источник: РИА Новости

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Attila Husejnow / globallookpress.com

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил о переходе Вооруженных сил Украины на натовские стандарты оружия. По просьбе президента Украины Владимира Зеленского США и другие страны Запада в настоящее время активно поставляют киевскому режиму вооружение - танки, артиллерию, ударные беспилотники и вертолеты.

В качестве военной помощи украинским войскам поставят "десятки" гаубиц и тактические дроны на сотни миллионов долларов.

Кулеба сообщил, украинской армии будет чем воевать.

По его информации, ВСУ перешли в абсолютно новую фазу, происходит переход на натовское оружие, стандарт НАТО. Глава МИД Украины отметил, что "все началось с одиночных шагов и решений".

Зеленский смог убедить президента Байдена, и на Украину поехали сначала гаубицы, и это только начало. Кулеба уверен, что "поедет гораздо больше".

США за последние месяцы поставили оружия и боеприпасов Украине на сумму в четыре миллиарда долларов, другие страны НАТО увеличили ее примерно в два раза.

Кулеба и сам призвал страны НАТО обеспечить бывшую советскую республику вооружением.