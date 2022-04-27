ВСУ за сутки трижды открывали огонь по территории ЛНР

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27 апреля 2022, 09:49

Осколки от обстрела, Bernd Wüstneck, dpa

Украинские военные не менее трёх раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. Информацию сообщает в среду, 27 апреля.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела по населённому пункту Первомайск и населённому пункту Ирмино с применением артиллерийских орудий калибра 122 мм (22 снаряда) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов)», − значится в сообщении представительства на официальном Telegram-канале.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что РФ столкнулась с провокацией в украинском городе Буча и подчеркнул, что Москва не имеет к ней никакого отношения.