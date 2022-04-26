Военкор Пегов сообщил, что по аэродрому в ПМР били штатными боеприпасами НАТО

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26 апреля 2022, 17:24

Удар по Приднестровью, mod_russia/ twitter.com/ Global Look Press

Российский военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов сообщил информацию, полученную от собственных источников в Тирасполе, о том, что удар по военному аэродрому ПМР нанесли вероятнее всего с дронов, причем натовскими боеприпасами.

Источники проекта уточняют, что военный аэродром в Тирасполе атаковали скорее всего боевые беспилотники минами калибра 60-мм. Как объясняют военные эксперты, мины 60-мм - штатный боеприпас НАТО.

Ранее сегодня стало известно, что в Приднестровской Молдавской Республике атакован военный аэродром.