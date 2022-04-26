МИД Китая заявил о стремлении Пекина избежать угрозы Третьей мировой войны

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26 апреля 2022, 12:35

МИД КНР, Ju Peng/ XinHua

Власти Китая не заинтересованы в развязывании Третьей мировой войны. С таким заявлением выступил во вторник, 26 апреля, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Сообщает RT.

Таким образом, дипломат ответил на вопрос, как МИД Китая оценивает заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о риске начала Третьей мировой войны. «Никто не хочет увидеть третью мировую войну... необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров (между Россией и Украиной – прим. ред.)», − подчеркнул в комментарии господин Ван.

Китайский дипломат сообщил, что в Пекине надеются на достижение консенсуса обеими сторонами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Ранее сегодня стало известно, что в Государственной Думе состоялось первое в восьмом созыве заседание Депутатской группы по связям с парламентом Китайской Народной Республики – Всекитайским Собранием Народных Представителей, при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэя. Координатор группы, депутат Государственной Думы (КПРФ), Председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, какие вопросы обсуждались в ходе заседания и в каких сферах планируют сотрудничать Россия и Китай.