Депутат Госдумы Сергей Гаврилов: «Китай не меняет позицию в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры»

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26 апреля 2022, 11:12

В Государственной Думе состоялось первое в восьмом созыве заседание Депутатской группы по связям с парламентом Китайской Народной Республики – Всекитайским Собранием Народных Представителей, при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэя. Координатор группы, депутат Государственной Думы (КПРФ), Председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, какие вопросы обсуждались в ходе заседания и в каких сферах планируют сотрудничать Россия и Китай.

Сергей Гаврилов, депутат Госдумы.

Финансовое сотрудничество в национальных валютах.

Были обозначены три основных направления взаимодействия. Первое направление – финансовое сотрудничество. Проведена огромная работа по расширению торговли в национальных валютах, а также по биржевой торговле в паре рубль-юань. Мы считаем, что это очень удобная форма, которая уводит нас от рисков замораживания счетов и введения санкций, она предназначена для честных и равноправных расчетов. Мы планируем провести встречу с представителями Банка России и Народного банка Китая, чтобы обсудить вопросы, касающиеся, в том числе расширения лимитов, которые предоставляют банкам для обслуживания внешней торговли. Также важным является вопрос о расширении возможностей российских банков, работающих в Китае, о получении необходимых разрешений для работы на бирже и для внутренних расчетов. Было бы целесообразно ввести аналогичные условия и для китайских банков в России.

Торговое партнёрство России и Китая.

Вторым направлением совместной деятельности являются торговые отношения. Мы надеемся, что в ближайшем будущем торговый оборот между нашими странами перешагнет рубеж 200 млрд. долларов. Необходимо расширение экспорта сельскохозяйственной продукции, например зерна, говядины. Возможно в будущем также расширение экспорта свинины и молочной продукции. Должен вырасти экспорт энергоносителей, поскольку Европа из-за своей несамостоятельности может принять блокирующие санкции, будет осуществлено переориентирование нефтегазовых потоков на Восток. Осуществляется сотрудничество по двум направлениям медицины: поставкам из Азии медицинской продукции, а также серьезной совместной работе над проектами, в том числе на территории Китая, по борьбе с эпидемиями и угрозами применения биологического и химического оружия, свидетельства которых мы видим сейчас на Украине.

Группа по связям с Китаем.

Инвестиционная деятельность.

Третье важное направление – инвестиции. В частности, речь идет о совместном инвестировании таких крупных проектов, как строительство широкофюзеляжного самолета CR929, а также проектов в сфере двигателестроения, вертолетостроения. Будет продолжено наше сотрудничество в космосе, это касается кооперации в области навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou, а также совместной работы по освоению Луны.

Такие крупные государственные энергетические компании Китая, как Cnooc, CNPC и Sinopec Group, высказали намерение о выкупе доли Shell в общем с «Газпромом» нефтегазовом проекте в России «Сахалин-2».

В крупных проектах по производству сжиженного газа, освоению арктического шельфа будут принимать участие инвесторы из Китая. Также мы считаем необходимым укреплять сотрудничество в сфере строительства предприятий по нефтехимии, производящих высокотехнологическую продукцию – более конкурентную, чем дорогая западная продукция.

Китайские компании готовы разрабатывать вопросы в области автомобилестроения, станкостроения, информационных технологий. Нам будет полезен опыт Китая в области строительства жилья, дорог.

Китай планирует войти в те производственные ниши, из которых окончательно выходят западные компании. Часть западных компаний планирует остаться в России и передать свой бизнес российским компаниям. Те же, кто уходят из нашей страны, должны понимать, что их место будет занято.

Мы надеемся, что Коммунистическая партия Китая, которая имеет давние устойчивые отношения с Коммунистической партией РФ, сделает все возможное для того, чтобы наши отношения сохранили характер стратегического партнерства и способствовали созданию Сообщества единой судьбы, основанного на безопасности, процветании и равноправии.

Очень важно, что китайская сторона демонстрирует стабильность, последовательность и консерватизм. Китай не меняет позицию в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры. Для нас важен обмен опытом по борьбе с экстремизмом, терроризмом, а также по обеспечению безопасности сограждан.

2022 и 2023 годы объявлены годами сотрудничества России и Китая в области физической культуры и спорта.

Мы планируем проводить совместные мероприятия с Обществом Российско-Китайской Дружбы, председателем которого является Первый заместитель Председателя ГД Иван Мельников.

Депутатская группа Государственной Думы по связям с парламентом Китайской Народной Республики – Всекитайским Собранием Народных Представителей является самой многочисленной в российском парламенте. В ее состав входят 73 депутата из всех фракций Государственной Думы, представляющих различные регионы России. В рамках депутатской группы парламентарии России и Китая осуществляют обмен законодательным опытом в области торговли, финансовых расчетов в национальных валютах, совместных инвестиций в промышленные проекты, защиты традиционных ценностей и культур.