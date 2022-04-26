Российские ВКС поразили 87 военных объектов Украины и уничтожили около 500 националистов

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26 апреля 2022, 11:00

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС поразили 87 украинских военных объектов и ликвидировали порядка 500 националистов. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Авиация ВКС РФ поразила 87 военных объектов Украины, уничтожены около 500 националистов», — процитировал Telegram-канал ТАСС заявление Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены два склада боеприпасов в Харьковской области.

Как сообщалось ранее сегодня, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские силовики, остающиеся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, не доверяют киевским властям и просят об эвакуации в Турцию.