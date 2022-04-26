Пушилин: остающиеся на «Азовстали» в Мариуполе украинские силовики не доверяют киевским властям и просят об эвакуации в Турцию

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26 апреля 2022, 10:41

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинские силовики, которые остаются на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, не доверяют киевским властям и просят об эвакуации в Турцию. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Пушилин заявил, что остающиеся на "Азовстали" украинские силовики не доверяют Киеву и просят об эвакуации в Турцию», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что к нынешнему положению Украины привела наглая внешняя политика этой страны.