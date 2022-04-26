Спикер МИД России Захарова: к нынешнему положению Украины привела наглая внешняя политика Киева

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26 апреля 2022, 10:29

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

К нынешнему положению Украины привела наглая внешняя политика, реализуемая Киевом. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Наглая внешняя политика Украины привела ее к нынешнему положению, сказала Захарова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал Украину террористическим государством и указал, что президент соседней страны Владимир Зеленский должен понести ответственность.